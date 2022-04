Mastella presenta a Roma l'organigramma di Noi di Centro Oltre al sindaco di Benevento ci saranno la senatrice Lonardo, il presidente Merlo e il vice Stea

Clemente Mastella presenterà domani mattina, alle 10.30 a Palazzo Santa Chiara a Roma, l’organigramma nazionale e i segretari regionali di Noi Di Centro, il partito che ha fondato ad inizio dicembre. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, il presidente nazionale Giorgio Merlo, la senatrice Sandra Lonardo e il vicesegretario nazionale Gianni Stea.

“Sarà l’occasione per tracciare non solo la linea organizzativa ma anche quella programmatica in un momento davvero particolare”, ha spiegato il segretario nazionale Mastella.