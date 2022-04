Pd: "Nomine: serve maggior rigore. Tutelare interessi comunità, non di singoli" Caso conservatorio: "Le nomine in partecipate devono essere frutto di valutazioni su competenze"

Quelle al Conservatorio e non solo. Sulle nomine interviene la segreteria cittadina PD chiedendo Maggiore rigore sulle nomine nell’interesse della comunità.

I dem spiegano: "Si apprende dagli organi di stampa che la nomina a Presidente del Conservatorio di Benevento effettuata dal MUR è stata sospesa in maniera cautelare dal Tar Campania, accogliendo il ricorso presentato dal Professore Verga, al fine di discuterla nel merito nei prossimi mesi.

Prendendo spunto dalla spiacevole situazione che ha visto coinvolta un’importante istituzione del nostro territorio, si ritiene opportuno suggerire un maggiore rigore sulle verifiche dei requisiti da parte delle Istituzioni tutte, tra cui Provincia e Comune di Benevento, affinchè le nomine in società partecipate e organismi “collaterali” siano frutto esclusivo di attente valutazioni delle competenze dei soggetti individuati e non, invece, come purtroppo frequentemente accade, del consenso numerico offerto all’uno o all’altro candidato in occasione della competizione elettorale di turno.

Compito delle Istituzioni è quello di mettere sempre al primo posto l’interesse della comunità e non, invece, gli interessi dei singoli".