Avvisi pubblici PNRR: senatrice Lonardo interroga il Presidente del Consiglio Avvisi per Sport e inclusione sociale. "Numerosi sindaci manifestano disappunto, rivedere criteri"

“Ho presentato, oggi, in Senato, una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, per chiedere di rivalutare la previsione relativa ad una sola candidatura, nell’ambito degli avvisi pubblici Sport e Inclusione Sociale del PNRR, del Cluster 3". Lo ha annunciato la senatrice sannita Sandra Lonardo della componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani) del gruppo Misto. La previsione prevede “che ciascun Comune potrà presentare un solo intervento e ciascuna Federazione Sportiva anche in forma associata con altre Federazioni, potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento. Tale previsione, infatti, in sostanza fa sì che la presentazione delle domande dipenda quasi esclusivamente dalla scelta della singola Federazione Nazionale che può proporre un solo intervento - ha rimarcato Lonardo.

"Numerosi sindaci hanno già manifestato disappunto, in quanto questa modalità rischia, così, di escludere i Comuni delle realtà minori, le zone interne ed i piccoli Comuni, in contraddizione con le finalità dell’Avviso stesso. Infine, ho chiesto anche al Presidente Draghi che possa essere pubblicato con urgenza il nuovo bando Sport e Periferie che l’Anci ritiene debba essere rivolto ai piccoli Comuni”.