Maglione: "Conservatorio? Evidentemente nostra richiesta chiarimenti legittima" "Vigileremo affinché non vi siano forzature ulteriori che danneggerebbero l'Istituto"

«La sospensiva emessa dal TAR a favore del Presidente uscente del Conservatorio Antonio Verga, ancora una volta, ci dice che la richiesta di approfondimenti presentata dal Movimento 5 Stelle in sede ministeriale era più che legittima. Agli strali frutto di incomprensibili deliri di onnipotenza, ancora una volta, abbiamo preferito l’attenzione verso il territorio, chiedendo la tutela di un'istituzione, quella del Conservatorio, che lo rappresenta e lo fa conoscere oltre i confini provinciali. Preso atto della decisione del TAR è importante che si intervenga in tempi celeri per sanare il cortocircuito venuto a crearsi. In tal senso il Movimento 5 Stelle vigilerà affinché non vi siano ulteriori forzature che danneggerebbero solo la reputazione del Conservatorio e dei tanti giovani che lo rendono l’eccellenza che noi tutti conosciamo», così il deputato M5S Pasquale Maglione in una nota stampa.