Sì al terzo mandato nei comuni sotto i 5mila abitanti. Cosa cambia nel Sannio 15 comuni interessati dalla novità. Nessuno nell'immediato

E' legge: anche nei comuni tra 3 e 5mila abitanti i sindaci potranno essere eletti per il terzo mandato.

Ok in Senato con 190 sì, 23 astenuti e nessun voto contrario al decreto che era stato approvato nei mesi scorsi anche dalla Camera. Una legge che nasce anche in considerazione del fatto che in molti piccoli comuni è difficile trovare persone disposte a fare i sindaci.



Il provvedimento prevede anche che non siano affidati incarichi di vertice negli enti di diritto privato in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione ed elimina l'obbligo dell'effettuazione del controllo di gestione nei Comuni con meno di 4mila abitanti.



Cosa cambia nel Sannio? Poco nell'immediato. I comuni interessati che andranno al voto nel 2022 sono Limatola, dove Parisi ha fatto un solo mandato e San Marco dei Cavoti dove l'amministrazione Cocca è caduta dopo tre anni. Sarebbe da includere anche San Bartolomeo in Galdo, dove però la popolazione legale è di 5090 abitanti nonostante i dati Istat indichino in 4457 i residenti al 2021, ma in ogni caso il sindaco Carmine Agostinelli ha fatto un solo mandato.

Potranno invece presentarsi per il terzo mandato Parente a Cerreto Sannita, riconfermato nel 2021, Maturo a Cusano Mutri, riconfermato nel 2019, Nino Lombardi a Faicchio, riconfermato nel 2019, Mimmo Vessichelli a Paduli, riconfermato nel 2020, Fabio Massimo Romano a San Salvatore Telesino riconfermato nel 2018.

Rientrano poi nella categoria, sebbene non abbiano sindaci al secondo mando, Cappaloni, Foglianise, Guardia Sanframondi, Morcone, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo e Torrecuso.