Crolli Ipsar, Maglione: «Interventi già sollecitati, la Provincia intervenga Il deputato cinque stelle: la sicurezza delle aule deve essere una priorità

«Qualche settimana fa sono stato in visita presso un'eccellenza di formazione della nostra provincia, l’Istituto I.P.S.A.R. 'Le Streghe’ di Benevento. Una scuola dove si formano i nostri giovani e soprattutto dove gli stessi imparano a conoscere e lavorare sulle prelibatezze della nostra terra. In quella occasione oltre a conoscere gli studenti e il corpo docente e ad apprezzarne le qualità e l’esperienza, ho anche constatato la necessità di interventi manutentivi non procrastinabili e in tal senso ho sollecitato la Provincia affinché intervenisse. La notizia di oggi del cedimento di un pezzo di intonaco in una delle aule, sta ad indicare che il mio appello alla celerità era motivato e quindi adesso auspico, senza più tentennamenti, che la Provincia intervenga. Oggi stesso contatterò il presidente facente funzioni della Provincia Nino Lombardi, affinché dia seguito agli impegni già presi in precedenza, e si attivi fin da subito per salvaguardare l’incolumità degli studenti. La sicurezza delle aule deve essere una priorità e gli interventi devono essere preventivi», così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.