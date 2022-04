Fioretti (PD): "Ponte Serretelle: per fare quello di Genova c'è voluto meno" "Esproprio d'urgenza solo dopo nostra interrogazione: vigileremo ancora"

“Prendo atto che l'amministrazione comunale si è attivata con l'iter procedurale di acquisizione delle aree solo qualche giorno dopo il protocollo della nostra interrogazione, oltretutto con un esproprio d'urgenza per pubblica utilità, procedura che poteva essere adottata da tempo”.

Così Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento, ha replicato questa mattina all’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello che nell’ambito del ‘Question Time’ aveva risposto all’interrogazione presentata dall’esponente Pd sul progetto per la realizzazione del ponte sul torrente Serretelle in contrada Epitaffio.

“Nonostante un finanziamento importante, pari a 384mila euro, - ha aggiunto Floriana Fioretti - l'amministrazione comunale ha avuto difficoltà a trovare l'importo necessario per gli espropri. Adesso, finalmente, e dopo nostra sollecitazione, la procedura sembra essersi sbloccata. Continueremo a seguire l’iter con l’auspicio che possa esaurirsi al più presto e nell’interesse esclusivo della popolazione residente in contrada Epitaffio, da tempo in attesa di una infrastruttura da loro giustamente ritenuta essenziale. Per realizzare il nuovo ponte di Genova, d’altronde, è stato sufficiente un anno. Nel nostro caso speriamo di non dover attenderne altri cinque”.