"Mastella non ha offeso Berlusconi. Gratitudine? Ha dato più di quanto ricevuto" Il segretario regionale Bosco replica a Martusciello: "Entra a gamba tesa per un trafiletto"

"Clemente Mastella non ha mai offeso Silvio Berlusconi nei confronti del quale ha stima e rispetto ma ha soltanto parlato dell'accordo politico con Salvini. Martusciello, come al solito, interviene a gamba tesa senza conoscere le questioni ma soltanto per la vanagloria di un trafiletto sui giornali. Mastella ha sempre avuto un rapporto corretto con Berlusconi, sia in maggioranza che all'opposizione. A proposito della gratitudine, onestamente è più quello che Mastella ha dato rispetto a quanto abbia ricevuto. Per cui Martusciello sia più attento nel fare dichiarazioni sprovvedute e non legate alla realtà". Così il segretario regionale di Noi Di Centro in Campania, Luigi Bosco.