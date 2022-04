De Caro: "400 milioni per digitalizzazione comuni con Pnrr" "Non c'è bisogno di presentare progetti, basta prenotarsi su piattaforma online"

Il deputato del Pd Umberto Del Basso De Caro informa che "è attiva la procedura che porterà alla digitalizzazione dei Comuni italiani grazie ai fondi del PNRR.

I Comuni potranno beneficiare di circa 400 milioni di euro per realizzare la migrazione al Cloud o per l’implementazione di servizi pubblici digitali, come il rafforzamento dell'identità digitale (SPID o Carta d'identità elettronica), la migrazione sul sistema di pagamento pagoPA o l'attivazione di nuovi servizi sull’app IO.

Per partecipare NON è richiesta la predisposizione di appositi progetti: basta un click qui https://padigitale2026.gov.it/ e compilare il form.

(Le risorse saranno assegnate in ordine di prenotazione con l'erogazione di voucher a seconda della dimensione del Comune).

Una grande opportunità che ci offre il PNRR, da cogliere a pieno".