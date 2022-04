Agostinelli: "Cacciano vive fuori dalla realtà" "Assurde le dichiarazioni del segretario provinciale PD"

"Giovanni Cacciano evidentemente vive in un mondo tutto suo e, avulso dalla realtà, si lancia in assurde dichiarazioni. Innanzitutto dovrebbe avere rispetto per Clemente Mastella che è sindaco del capoluogo di provincia votato dal popolo e ha rappresentato e tuttora rappresenta, universalmente riconosciuto anche da compagni molto più autorevoli del Cacciano, un punto di riferimento della politica nazionale. Capiamo che la mancanza di potere e le sconfitte in sequenza portano alla desolazione ma dire che Noi Di Centro non ha eletto consiglieri a Caserta, dove abbiamo tre rappresentanti alla Provincia, e negare che siamo stati determinanti per la vittoria del presidente Pd Buonopane alla provincia di Avellino significa non conoscere la realtà o peggio ancora mentire. A proposito del Molisannio non è certo Cacciano, che esprime la sua opinione, a dire se il progetto possa andare avanti o meno ma saranno le istituzioni preposte a fare le opportune valutazioni. Un dato è certo: il Pd sannita e il suo segretario sono in evidente stato confusionale derivante dalla sconfittite. Bastonati al Comune di Benevento, battuti alle Provinciali, inutili all'Eic, non pervenuti all'Ato rifiuti, questo è l'ultimo score dei Democratici sanniti". Così il segretario provinciale di Noi Di Centro Carmine Agostinelli.