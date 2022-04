De Lorenzo: "Perché il Comune non ha partecipato a bando Sport e Periferie?" Interrogazione del consigliere comunale del Pd: "Occasione persa"

“Perché il Comune di Benevento non ha partecipato al bando Sport e Periferie 2020?” – è la domanda che il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni De Lorenzo ha posto al sindaco e agli assessori al Patrimonio e ai Lavori Pubblici con un'interrogazione depositata ieri.

Il bando in questione è quello pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli interventi da finanziare dovevano essere volti alle seguenti finalità: “a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale”.

Potevano partecipare Regioni, Province, Comuni e vari altri soggetti non aventi fini di lucro e sono state presentate ben 3.380 domande da tutta Italia, ma tra queste – stando agli allegati del decreto di approvazione della graduatoria definitiva del 25 marzo 2022 – non risulta esserne giunta alcuna da palazzo Mosti.

“Un’occasione persa visti il numero e le condizioni degli impianti sportivi cittadini: almeno uno di essi poteva essere riqualificato e rigenerato” – dichiara Giovanni De Lorenzo che spiega: “Altri Comuni del Sannio hanno colto, invece, questa opportunità".