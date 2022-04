La giovane sannita Ceniccola a Stoccolma presenta risoluzione sui profughi La coordinatrice di Forza Italia Giovani ha partecipato al congresso dei giovani del Ppe

La consigliera comunale Fiorenza Ceniccola, coordinatrice Forza Italia Giovani per la provincia di Benevento, ambasciatrice della Commissione Europea per il Patto Climatico e componente del Dipartimento Esteri Forza Italia Giovani è volata in Svezia per partecipare al congresso dei giovani del Partito Popolare Europeo e presentare nel Parlamento di Stoccolma una risoluzione in merito al problema dei profughi che rappresentano una delle conseguenze collaterali più drammatiche della guerra in Ucraina.

A tal proposito, Ceniccola ha dichiarato: “… Ho preparato questa risoluzione a nome del Dipartimento Esteri di Forza Italia Giovani e non posso nascondere di esserne particolarmente soddisfatta perché mi ha permesso di approfondire una problematica già oggi molto impegnativa per l’Europa e che diventerà sempre più grave nei prossimi mesi alla luce della tragedia che si sta consumando in Ucraina dopo l’invasione russa con l’esodo forzato di circa 10 milioni di persone verso i paesi dell’Unione europea. Sono già circa 90mila gli ucraini giunti in Italia dal 24 febbraio e sono tutti profughi che godono, come ha stabilito il Consiglio Europeo, di protezione internazionale temporanea perché fuggono da una guerra. E a questi numeri bisogna sommare quelli che provengono dalle coste africane con i cosiddetti barconi e/o navi delle Ong. Si tratta di una problematica di estrema gravità che chiama tutte le forze politiche e tutti i Paesi a dare una dimostrazione di estrema responsabilità. L’approvazione all’unanimità di questa risoluzione da parte del Congresso è un motivo di grande soddisfazione ed apre il cuore alla speranza di poter realizzare nei prossimi anni una vera unità europea al fine di costruire un mondo migliore”.