Rosa: "Basta tolleranza: multe da 150 euro a chi non raccoglie deiezioni canine" "Installati più cestini, ma basta inciviltà: serve impegno di tutti"

Tolleranza zero nei confronti di chi non raccoglie le deiezioni canine. Lo dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa: “Passeggiare lungo le mura longobarde o in altri luoghi simbolo di Benevento e vedere una distesa di deiezioni canine a deturpare aree cruciali di una città che accoglie sempre più turisti e che è patrimonio Unesco indigna profondamente.

Ho più volte sostenuto e ne sono convinto tuttora che gli sforzi di un'amministrazione per il decoro e per preservare e valorizzare la bellezza della città siano vani senza la collaborazione dei cittadini: se in molti la consapevolezza di essere parte attiva in questo quadro è ben delineata, una minoranza continua a vanificare gli sforzi in tal senso.

Per queste ragioni si è deciso di applicare in maniera rigorosa l'ordinanza sindacale 73 del 2016 che punisce con una sanzione pecuniaria chi non rimuove le deiezioni canine.

Per agevolare il processo abbiamo incrementato il numero di cestini dedicati, grazie alla collaborazione con Asia che ce li ha donati, e li stiamo installando praticamente in ogni zona della città.

Tolleranza zero dunque, con multe da 150 euro per i trasgressori che già si stanno erogando, anche grazie alla presenza di agenti di polizia locale in borghese”.