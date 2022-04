Mastella: per la guerra dobbiamo fronteggiare un momento difficile Il sindaco nella consueta telefonata domenicale si dice preoccupato anche per il covid

"Si annunciano periodi di sacrificio anche per noi, sono le ripercussioni del conflitto in Ucraina che inevitabilmente creeranno difficoltà anche qui". È quanto sottolinea il sindaco Clemente Mastella nella sua consueta telefonata domenicale ai cittadini.

Oltre agli auguri per la domenica delle palme il primo cittadino torna a parlare delle tristi conseguenze della guerra sull'economia europea.

Un concetto che rimarca anche attraverso i social "Che la guerra comprometterà la ripresa economica dell’Italia mi pare ormai purtroppo una certezza - commenta il sindaco sul proprio profilo facebook-. L'aumento delle materie prime e la dipendenza del gas russo, con possibili razionamenti, determineranno una fiammata inflattiva, con effetti nefasti su salari, lavoro ed occupazione. Il governo sarà costretto a rivedere quasi tutti i progetti del Pnrr. A soffrirne di più sarà il Mezzogiorno. Io credo che il governo da subito dovrebbe intervenire per valutare se stanno in piedi gli investimenti messi in opera. Il controllo tocca anche agli enti locali ma le risorse umane che abbiamo non credo siano in grado di svolgere simili funzioni. Un po’ di pessimismo lo manifesto".

Poi riguardo ai prossimi appuntamenti cittadini invita tutti alla processione del Cristo morto, in programma venerdì Santo, per la quale ricorda di aver emanato un'ordinanza che obbliga ad indossare la mascherina per prevenire altri contagi.

Si dice infatti preoccupato anche per la recrudescenza del covid.

"Benevento è tra le dieci province in cui il covid corre di più in Italia".

Infine ricorda la riapertura dell'ufficio postale al Rione Ferrovia.