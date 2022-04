"Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà: bene Giunta" Ucci (Ndc): "Proposta impostante che sarà discussa in consiglio comunale"

“Accogliamo con grande soddisfazione la proposta avanzata dalla Giunta Mastella ai consiglieri del Comune di Benevento relativamente all’accoglimento degli aggiornamenti che regolano la disciplina di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. La proposta sarà, infatti, discussa nel prossimo consiglio comunale”. A dichiararlo Gianfranco Ucci, segretario cittadino di “Noi di Centro”.

“Un atto importante - continua – che risponde alle esigenze dei tanti proprietari di immobili in cooperativa o appartenenti alla categoria di edilizia residenziale pubblica. La proposta, infatti, permetterà, a chi interessato ad applicare la trasformazione, di rateizzare il corrispettivo di affrancazione rendendo più agevole e semplice l’intero iter.

Non solo, - continua il segretario cittadino -, il diritto di proprietà garantirà e renderà più agevole l’accesso alle tante misure di agevolazione fiscale, proposte dal Governo centrale, per la valorizzazione degli immobili stessi incrementandone il valore commerciale, come il Superbonus 110% e altri incentivi che mirano a promuovere la transizione green dando una grande spinta anche al processo di rigenerazione urbana.

Una delibera, dunque, - conclude Ucci – che dimostra attenzione e vicinanza alle esigenze dei cittadini. Un’azione importante e concreta nella risoluzione di problematiche affrontate da numerose famiglie beneventane che finalmente troveranno un epilogo positivo”.