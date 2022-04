Cutillo jr in Forza Italia: "Il partito torna a Torrecuso" Paolo, figlio dell'ex sindaco, aderisce al partito. Rubano: "Siamo al servizio della gente"

“Anche a Torrecuso torna Forza Italia. Per noi rappresenta una realtà importante della Valle Vitulanese a cui daremo la massima attenzione. Attraverso questa nuova adesione, genereremo forte entusiasmo che ci farà raccogliere ulteriori adesioni, ne sono convinto. Paolo, darà un contribuito serio sul piano delle idee e dei numeri elettorali, non solo o non tanto perché figlio d’arte - il papà Giovanni, da sempre riferimento politico del comprensorio, e’ stato Sindaco di Torrecuso - ma sopratutto perché ha capacità personali tali da poter costruire un gruppo locale che rafforzi il rapporto diretto tra la politica ed i cittadini. Questo conferma sempre di più che Forza Italia nel Sannio è al servizio della gente” - Così il Vice Coordinatore Regionale e Commissario Provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano.



“Fino a qualche giorno fa, ho seguito da spettatore le dinamiche politiche beneventane perché seppure non impegnato nella politica attiva, tengo a cuore il territorio nel quale vivo e lavoro. Dopo aver conseguito la laurea in medicina,

infatti, ho scelto di restare a Torrecuso, mio comune di origine, fermamente convinto delle potenzialità del mio territorio. Di conseguenza, ho deciso di impegnarmi attivamente in politica, scegliendo oggi di iscrivermi a Forza Italia. Dopo anni di immobilismo registratosi nel partito a livello provinciale, negli ultimi mesi il movimento è rinato non solo nella forma ma anche nella sostanza, con contenuti reali e concreti. Forza Italia, è finalmente presente sui problemi della nostra provincia. Questa impostazione ha acceso l’attenzione di chi si sente legato ai valori moderati del centro destra e al nostro territorio. Le numerose adesioni da parte di professionisti, di uomini e donne, impegnati a vario titolo in vari settori del lavoro e della società, testimoniano che laddove uno schieramento politico dedica impegno verso il sociale, riesca a coinvolgere tante persone che desiderano che la politica torni ad essere lo strumento da utilizzare per la crescita e lo sviluppo della collettività. Ringrazio il Vice Coordinatore regionale e Commissario Provinciale Francesco Maria Rubano per avermi coinvolto in questo nuovo progetto, che metterò a disposizione di Torrecuso e della valle vitulanese” - É quanto ha dichiarato Paolo Cutillo.