Fratelli d'Italia: nominati due vice coordinatori nel Sannio Si tratta di Pietrantonio Mauriello e di Alessio Scocca

Il Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Mimmo Matera, ha concordato con gli iscritti la necessità di rinnovare l'organigramma provinciale e cittadino, per rendere maggiormente incisiva l'azione politica di FdI.

Matera ha provveduto a nominare due vice-coordinatori provinciali di sua fiducia: Pietrantonio Mauriello, presidente del circolo FdI di Montesarchio e Alessio Ermenegildo Scocca, consigliere comunale di Pietrelcina.

Per quanto riguarda, invece, il Coordinamento provinciale, Matera provvederà nelle prossime settimane alla nomina di nuovi membri dell'esecutivo.

Sarà strutturato anche un nuovo coordinamento cittadino, che provvederà a eleggere il nuovo Coordinatore di Benevento città.

Pietrantonio Mauriello, dichiara: "Ringrazio di cuore il Coordinatore Provinciale Mimmo Matera, per la fiducia con cui ha inteso coinvolgermi nel nuovo corso dato al progetto politico di FdI in provincia di Benevento, tanto più perché tale responsabilità, di cui mi sento investito, è stata un chiaro segnale e riconoscimento di centralità anche per la cittadinanza montesarchiese che mi onoro di rappresentare. È per me un onore essere al servizio del Partito e della comunità che amo".

Alessio Ermenegildo Scocca, commenta: "Ringrazio Mimmo Matera e gli tutti amici del partito per la fiducia che mi hanno accordato nominandomi vicecoordinatore. Confermo il mio massimo impegno al servizio della nostra comunità, lavorando per il bene del partito e per la sua crescita nel Sannio".