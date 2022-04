Trasformazione del diritto di superficie in proprietà, ok in consiglio L'assessore Molly Chiusolo: “un risultato di grande rilievo per circa 2.000 famiglie”

Il Consiglio Comunale di Benevento ha accolto gli aggiornamenti che regolano la disciplina di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata.

Passa, infatti, con 28 voti favorevoli e un astenuto, il punto dedicato a: procedure di trasformazione aree PEEP in diritto di superficie ai sensi della Legge 448/98. Presa d’atto delle modifiche dell’art. 31 Legge 448/1998 apportate dall’art. 22Bis Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021.

Sulla questione l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo ha rilasciato dichiarato: “Circa duemila famiglie di Benevento da oggi potranno acquisire la piena proprietà degli immobili in cui vivono a condizioni più vantaggiose del passato. Il risultato è di grande rilievo e sarà una rivoluzione immediatamente percepita dai diretti interessati che metterà in moto meccanismi virtuosi per tutto il tessuto economico locale. Basti pensare, solo per fare un esempio, alle ripercussioni che questi stessi immobili, divenuti più facilmente commerciabili, produrranno sul mercato locale. Effetti positivi immediati si registreranno anche per le casse dell’Ente che implementerà inevitabilmente le proprie entrate. Proprio per la possibilità di coniugare il riconoscimento del diritto alla casa per migliaia di beneventani ed i risultati economici accennati, l’Amministrazione comunale ha lavorato con tutte le energie disponibili al percorso che giunge a compimento con la delibera odierna”.

“Un lavoro realizzato con il contributo prezioso della macchina comunale che ringrazio tutta a partire dai dipendenti del settore Urbanistica e dal dirigente Antonio Iadicicco. Un impegno a cui hanno fattivamente contribuito gli organismi istituzionali, dal presidente della Commissione Urbanistica, Alfredo Martignetti, ai consiglieri comunali tutti, ai colleghi di Giunta, senza ovviamente dimenticare l’instancabile attività del sindaco Mastella che al raggiungimento di questo fondamentale traguardo ha per primo creduto spronando sempre sui tempi di attuazione.

La delibera di oggi, recependo le recenti novità normative, rende più economico, ma anche più agevole la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Non solo le nuove modalità di calcolo recepite dall’Amministrazione comunale alleggeriranno il pagamento dei cittadini, ma, previa presentazione di una polizza fideiussoria, sarà anche possibile rateizzare le somme dovute.

L’Amministrazione che lavora sin dall’inizio della scorsa consiliatura a questo tema ha, con due delibere di indirizzo approvate nel 2020, evitato la paralisi delle procedure, ma contestualmente continuato ad adoperarsi per risolvere preliminarmente le innumerevoli criticità gravanti sulle singole cooperative, tutte risalenti agli ’80-‘90, che vanno dalla quantificazione degli oneri sostenuti, alle spese per le opere urbanizzazione ed eventuali oneri concessori, fino all’esatta individuazione delle aree assegnate ed ai problemi di frazionamento, ecc. Insieme alla delibera ho proposto la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, all’interno del settore Urbanistica, che possa accelerare la definizione di tutte le richieste pervenute e di quelle che perverranno nei prossimi mesi. Nonostante l’importantissimo risultato raggiunto non rallenta infatti l’impegno del Comune: all’orizzonte incombono le scadenze dei vari bonus edilizi. L’obiettivo è assicurare tempi celeri per garantire la possibilità di effettuare la trasformazione, soddisfare le legittime aspettative procedendo con le eventuali compravendite o, ancora, presentare le sanatorie necessarie ad accedere ad incentivi e bonus”.



Il Consiglio ha, inoltre, proceduto: all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera quota dell’area di

sedime della strada denominata via Ruffilli (20 voti favorevoli e 9 astenuti);

all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree individuate in catasto al foglio di mappa 42 particelle 868, 869, 870, e del foglio di mappa 86 particelle 405-406-407-408-414-424 e 571 già destinate ad uso pubblico da oltre 20 anni (19 voti favorevoli e 9 astenuti);

all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera quota dell’area di sedime della strada denominata Via Marmorale in catasto al foglio di mappa 87 particelle 411 e 412 (18 voti favorevoli e 8 astenuti).

L’assise consiliare ha anche approvato all’unanimità il Regolamento della Consulta delle Associazioni delle persone con disabilità.

Sono stati, invece, rinviati i punti all’ordine del giorno riguardanti l’accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni a seguito della realizzazione

delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Olivola e la nomina dei componenti esperti in materia paesaggistica ed ambientale nella Commissione locale per il paesaggio.

Nel corso della seduta l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ha infine illustrato il Piano di Gestione 2021/2026 dell’Associazione Italia Langobardorum.