Maglione: "Hub vino? Aspetto presidente Asi...o capo segreteria di Mastella" Il deputato M5S: "Serve riflessione seria: presidente Asi può guidare una segreteria politica?"

«E’ passata oltre una settimana da quando il presidente dell’Asi di Benevento Luigi Barone, dopo la mia precedente richiesta del 13 marzo, aveva accolto il mio invito a discutere della realizzazione di un hub per il vino. Mi auguro che quanto prima questo confronto avvenga perché ogni giorno perso è tempo utile sottratto a centrare l’obiettivo», a dirlo è il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Al di là della mancanza del necessario garbo istituzionale per la mancata convocazione dell’incontro - aggiunge il deputato - quello che veramente mi è a cuore è che si arrivi il prima possibile alla definizione di una progettualità. La realizzazione di un hub a servizio dei produttori di vino, e più in generale del comparto agricolo, è un’opportunità per il territorio per la quale, in questa fase storica, è possibile anche reperire le risorse. Il presidente Barone, com’è noto, ha una chiara appartenenza politica che non ha mancato di esplicitare anche in questo contesto, allargando il confronto alla senatrice Lonardo. Niente da eccepire al riguardo, purché l’allargamento sia trasversale e che i suoi impegni politici non condizionino il suo ruolo di presidente del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale. La realizzazione di un hub di questo tipo è perfettamente compatibile con la strategia per il rilancio industriale che è per intenderci la mission principale dell’Asi, ed è strategico per il nostro principale comparto produttivo. Ecco perché al presidente ricordo di convocare con urgenza l’incontro che necessita grande impegno e serietà. Non posso fare a meno di notare infine che questa vicenda dovrebbe comportare una seria riflessione politica sull’opportunità che il Presidente dell’ASI sia contemporaneamente anche membro dell’organigramma di un partito. Ciò per la tutela del ruolo stesso del Presidente e del lavoro che è chiamato a svolgere», così conclude Maglione.