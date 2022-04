Alternativa per Benevento: "Ostruzionismo? No, lo abbiamo dimostrato oggi" L'opposizione: "Approvati due provvedimenti grazie al nostro contributo"

I membri di Alternativa per Benevento intervengono, dopo il consiglio comunale di oggi, rivendicando la propria "responsabilità" per arrivare alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieà: “La migliore risposta alle fantasiose accuse che ogni tanto vengono rivolte all’opposizione consiliare è venuta dal Consiglio Comunale di oggi. Quando si tratta di operare per il bene della comunità noi non ci tiriamo indietro. Con i nostri voti abbiamo contribuito ad approvare due importanti provvedimenti che riguardano, rispettivamente, l’acquisizione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie negli interventi di edilizia convenzionata, e l’istituzione della consulta permanente delle Associazioni delle persone con disabilità. Ed è giusto sottolineare che i Presidenti delle due commissioni che hanno istruito i deliberati hanno dato volentieri atto del contributo fattivo venuto dai consiglieri di minoranza. Continueremo su questa strada: aperti e propositivi sulle questioni programmatiche; attenti ed inflessibili nell’attività di controllo quando si tratta di denunciare storture, ritardi e condotte illegittime. E sempre dalla parte dei cittadini”.