Mastella: "Trasformazione diritto superficie: nessuno prenda meriti che non ha" Il sindaco: "Noi lavoriamo, il resto è noia piatta"

Sull'approvazione in consiglio della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, afferma: "Dopo anni ed anni oggi la mia amministrazione ha approvato la titolarità del diritto di superficie per tante famiglie che ne erano prive. Tutto risale a tanti anni fa. Quando l’edilizia convenzionata fece bene ma poi lascio in eredità questa stortura. Nessuno prenda meriti che non ha. Bravi i componenti della mia maggioranza, oggi erano 20 contro i 9 della opposizione, brava l’assessore ed il suo predecessore, bravi i tecnici dell’urbanistica che ora devono mettersi alla stanga per consegnare l’attestato ai cittadini e velocemente in modo che possano usufruire del 110. Noi lavoriamo; il resto: noia piatta"