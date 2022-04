Maglione (M5S): "Perché il distretto Asl di San Giorgio non riapre?" Il deputato: "Tutti gli altri distretti hanno riaperto: me ne farò portavoce"

«Nonostante tutti i distretti Asl siano riaperti al pubblico, quello di San Giorgio del Sannio resta ancora off limits. E’ una segnalazione che proviene da più parti e di cui mi farò portavoce nei prossimi giorni in un incontro con il direttore dell’Asl Gennaro Volpe», così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Negli ultimi giorni - prosegue il deputato 5S - questa problematica è stata posta alla mia attenzione da vari cittadini che stanno vivendo dei forti disagi, a fronte della mancata apertura al pubblico dei locali del distretto ASL. Ecco perché chiederò a Volpe le motivazioni per le quali a San Giorgio non è ancora possibile accedere alla struttura, con la speranza e la certezza che quanto prima si porrà fine a questo disservizio», così conclude.