Mastella: "Multe cancellate? Ragioni di sicurezza" Il sindaco: "Sono titolare di decreto del ministero e non guido da 50 anni, per questo archiviano"

Arriva la replica del sindaco di Benevento Mastella in merito all'affaire multe. All'Ansa, il sindaco ha spiegato : "Sono titolare di decreto del ministero dell'Interno che prevede misure di sicurezza personale per motivi anche di ordine pubblico. Io non guido e non ho la patente da cinquant'anni, ma nell'esercizio delle funzioni di sindaco capita di utilizzare l'auto di servizio. Le ragioni di sicurezza che di volta in volta rendono opportuni, o necessari, i superamenti dei limiti di velocita' sono pertanto di stretta competenza del conducente". Il sindaco di BENEVENTO non ha la scorta ma la sua 'sicurezza personale' prevede che negli spostamenti sia accompagnato da un agente. "Quando intervengono le contravvenzioni al Codice della Strada, per tali irregolarita' - continua Mastella - mi limito a rappresentare quanto di volta in volta riferitomi dal conducente al fine di chiedere l'archiviazione della contravvenzione al Prefetto competente per territorio o al Comune di Roma. Per quanto mi e' dato sapere le contravvenzioni in questione sono state archiviate in moltissimi casi in accoglimento delle istanze formulate dal sottoscritto in qualita' di soggetto sottoposto a misure di sicurezza. Ribadisco altresi' che per tutte le mie uscite per attivita' istituzionali e non, sin dall' inizio del mio mandato, non ho mai chiesto un rimborso di qualsiasi natura tale da gravare sulla economia del comune. Cioe' pago io tutto, vitto e alloggio. Sempre da cinque anni".