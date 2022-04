Dipartimento provinciale Pnrr del Pd, varata la squadra Lucia Amato, Elena Castiello, Giovanni Giordano, Elena Sanzari, Giuseppe Suppa e Italia Valentino

Attivato il dipartimento provinciale della federazione del Partito Democratico di Benevento dedicato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si focalizzerà sulle opportunità offerte da questo strumento introdotto dall’Unione Europea per la ripresa post pandemica da Covid-19.

I componenti individuati dal delegato Mirko Francesca, coordinatore del dipartimento, sono Lucia Amato, Elena Castiello, Giovanni Giordano, Elena Sanzari, Giuseppe Suppa e Italia Valentino.

“Un gruppo di lavoro – spiega in una nota la coordinatrice organizzativa, Antonietta Fortunato - aperto a chi vorrà parteciparvi, che intende avviare un percorso di approfondimento e di ascolto delle realtà territoriali per una adeguata partecipazione ai bandi del PNRR e per una attuazione che abbia effetti concreti e duraturi sui territori in risposta alle diverse esigenze e vocazioni locali”.

Il programma del dipartimento prevede, tra l’altro, l’organizzazione di un incontro – Agorà –con la responsabile nazionale del PD per l’attuazione del PNRR, Paola De Micheli, e la definizione di un piano di lavoro in progress coerente con la periodica emanazione dei vari avvisi.