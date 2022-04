Hub vino, Maglione: «Vertice convocato, ora sprint al progetto». Martedì prossimo vertice istituzionale presso il consorzio Asi per lo scalo merci

«Anche se con sensibile ritardo, il presidente dell’Asi di Benevento Luigi Barone ha finalmente convocato per martedì mattina un vertice istituzionale in cui verificare la fattibilità di un hub del vino, e più in generale di uno scalo merci per il comparto agricolo, nell’area ASI di Ponte Valentino" così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione che aveva chiesto l'incontro. "E’ una buona notizia, pure al netto delle mie molte sollecitazioni. Ritengo, personalmente, che oltre ai soggetti presenti, sia necessario allargare a tutti gli attori interessati, politici e istituzionali, affinché diventi un consesso operativo e non più di concertazione, visto che questa ultima fase è già stata ampiamente sviluppata con i rappresentanti del settore nelle settimane passate. Per essere più precisi sarebbe utile che fossero presenti anche rappresentanti dell’Università del Sannio, il responsabile regionale dell’Alta Velocità per il Sannio Fernando Errico, Confindustria e gli attori politici che vogliano interessarsi alla progettualità. Ora - conclude Magione - è fondamentale entrare quindi in una fase operativa e non più di confronto, perché i tempi sono sempre più risicati. A tale scopo una fattiva collaborazione tra le istituzioni è imprescindibile affinché si possa consegnare al territorio un’opera strategica».