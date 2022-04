Riapre l'ambasciata italiana a Kiev. La politica ringrazia il beneventano Zazo Ambasciatore in Ucraina, nativo di Benevento: "Grazie al suo coraggio il tricolore torna a Kiev"

Riapre l'ambasciata italiana a Kiev e la politica ringrazia il beneventano Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ungheria.

In un tweet la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini scrive: “La riapertura dell'ambasciata italiana a Kiev conferma che per l'Italia l'unica via per la risoluzione della guerra è quella diplomatica. Grazie all'ambasciatore ZAZO che rappresenta i valori italiani di accoglienza e di sostegno ai nostri connazionali e agli ucraini”

Mentre il presidente di Italia Viva Ettore Rosato dice: “Il tricolore è tornato a sventolare nella capitale dell'Ucraina . Da oggi è pienamente operativa a Kiev l'ambasciata italiana, una delle prime sedi diplomatiche tornate in città. Grazie all'ambasciatore Pier Francesco Zazo, che non ha mai lasciato il Paese in guerra, per il lavoro svolto in queste settimane di coordinamento e assistenza dei nostri connazionali residenti in Ucraina. E grazie ancora a lui e alla sua squadra per il coraggio di una scelta non facile, ma che rappresenta un importante segno di speranza oltre che di vicinanza al popolo ucraino da parte di chi non smette di credere nella forza della diplomazia”.