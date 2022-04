Giunta: ok a programma lavori pubblici Disco verde anche per adesione a Maggio dei Libri e contrattazione decentrata

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha proceduto all’adozione del Piano Urbanistico Attuativo relativo al Comparto Edificatorio TU23C4 (area tra viale Alfredo Paolella e via Mascellaro).

La Giunta ha, inoltre, aderito e approvato il protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato Plastic Free che promuove e organizza iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica e ha deliberato l’adesione alla manifestazione nazionale “Maggio dei libri 2022” attraverso la rassegna letteraria “Letture a Palazzo 2022”.

L’esecutivo ha poi concesso il patrocinio all’evento formativo “Halley Campania Vigili Urbani”, che sarà rivolto agli operatori della Polizia Municipale e si svolgerà a Palazzo Paolo V il 31 maggio, e alla manifestazione podistica “Strabenevento” in programma il 1° maggio.

La Giunta ha, infine, approvato le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa (nominando come delegati il segretario generale Riccardo Feola nella qualità di presidente e i dirigenti Alessandro Verdicchio e Raffaele Ambrosio come componenti) e ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-20224 e il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi.