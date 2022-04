Pasquariello: "Cambieremo in meglio il volto della città" L'assessore ai Lavori Pubblici: "Importanti interventi tra Piano Periferie, Pics e Scuole"

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, ha rilasciato questa mattina la seguente dichiarazione:

“Con l’approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 si dà la stura ad una serie di importanti interventi nel campo delle opere pubbliche che cambieranno il volto della città. In particolare, solo per limitarsi a quelli relativi alla prima annualità, già finanziati, va evidenziato che saranno completati tutti gli interventi previsti nel Piano delle Periferie e nel Programma Integrato Città Sostenibile (PICS).

Inoltre, si interverrà per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione di alcune scuole cittadine, e cioè delle scuole Pietà, Pacevecchia e San Filippo, che si andranno a unire ai lavori prossimi ad iniziare alla scuola Bosco Lucarelli. Sarà, inoltre, completata anche la ex scuola Moscati al viale Principe di Napoli, dove è previsto il trasferimento del Settore Servizi Sociali, la cui attuale sede verrà ristrutturata e ospiterà un centro polifunzionale collegato al Parco Verde. La prima annualità del Piano contiene anche i fondi per l’adeguamento delle palestre scolastiche delle scuole Federico Torre, Sant’Angelo a Sasso e San Modesto, così come i lavori per l’estensione della rete idrica a contrada Piano Cappelle.

Questo solo per citare alcuni degli interventi che si andranno a realizzare nel 2022 e che attestano inequivocabilmente il proficuo impegno dell’Amministrazione Mastella nella programmazione, progettazione, capacità di reperire i finanziamenti e realizzazione di interventi che mirano a cambiare in meglio il volto della nostra città”.