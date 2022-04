Città Aperta: "Picariello con Mastella? Niente di nuovo" Cicatiello e Miceli: "Nessuna spiegazione: solo uno dei tanti episodi di trasformismo"

Città Aperta commenta il passaggio, avvenuto in mattinata, del consigliere Antonio Picariello in maggioranza. Cicatiello e Miceli infatti attaccano: "Si è consumato stamattina il passaggio del consigliere Picariello dai banchi della opposizione a quelli della maggioranza. Non una parola. Non una spiegazione per motivare le ragioni del cambiamento di fronte. Per la verità nessuna sorpresa per noi di Città Aperta: avevamo già capito l’antifona, per cui il Picariello è stato allontanato dal nostro movimento fin dallo scorso dicembre, allorquando, in occasione delle elezioni del consiglio provinciale, espresse il suo voto in favore delle liste mastelliane. Purtroppo siamo al cospetto di uno dei tanti episodi di trasformismo che oltre a recare offesa al corpo elettorale, di cui disinvoltamente si tradisce il mandato, contribuiscono a gettare discredito sulla politica e a renderla invisa specialmente ai più giovani. Dunque, e lo diciamo con una punta di amarezza, niente di nuovo sotto il sole. Si allunga solo l’elenco dei vari voltagabbana alla disperata ricerca di un posticino al sole".