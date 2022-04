Bonavitacola a Benevento: incontro con associazioni e ordini su diga Al centro dell'incontro le implicazioni di ordine ambientale e previsioni utilizzo risorse idriche

Il Vice Presidente e Assessore all’ambiente della Regione Campania, on. Fulvio Bonavitacola, sarà ospite della Provincia di Benevento il prossimo venerdì 22 aprile per illustrare ai rappresentanti dell’Associazionismo ambientale e con le Organizzazioni professionali agricole le implicazioni di ordine ambientale e le previsioni di utilizzo della risorsa idrica ai fini irrigui del progetto delle opere di completamento dell’invaso di Campolattaro sul fiume Tammaro.

L’incontro, preannunciato nei giorni scorsi dal Presidente facente funzioni della Provincia, Nino Lombardi, si svolgerà in due sessioni sempre presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori e precisamente:

- alle ore 16.00 il Vice Presidente della Regione incontrerà le Associazioni di Protezione Ambientale:

- alle ore 17.30 le Organizzazioni Professionali agricole.

Come si ricorderà, la riunione era stata concordata tra il Vice Presidente Bonavitacola e il Presidente Lombardi lo scorso 7 aprile nel corso di un summit in Regione Campania per discutere sul progetto che mobilita, nell’ambito del PNRR, 512 milioni di Euro, di cui 307 a carico del Bilancio regionale, destinato a completare la funzionalità dell’invaso mettendo a disposizione del territorio una riserva d’acqua di 85 milioni di metri cubi.

Agli incontri di venerdì prossimo parteciperanno anche il Responsabile Unico del Progetto ed il Project manager.