Civico 22: "Piano Periferie? Vogliono fare ennesimo parcheggio in centro" "Tante domande e perplessità: per Piazza Risorgimento serverebbe progettazione partecipata"

Anche Civico 22 interviene sul caso del Piano Periferie: "Rileviamo elementi preoccupanti oggi dalla stampa sull’impiego dei fondi relativi al ‘Piano Periferie’ che fu varato nell’agosto del 2016 nell’ambito del grande finanziamento voluto dal governo Renzi per la rigenerazione delle periferie urbane. Speravamo che il Comune si fosse redento nell’assurdità di spendere fondi per rifare piazza Risorgimento, ovvero la più centrale della città che nulla ha a che vedere con la periferia. Per di più in una città dove il megaparcheggio, gestito da Trotta, è decisamente sottoutilizzato rispetto ai posti previsti in partenza e il parcheggio di Porta Rufina che ha aperto e chiuso nel giro di pochissimi mesi, ci chiediamo perché queta pervicacia del Comune di Benevento nel voler portare avanti lavori per l’ennesimo parcheggio nel centro urbano con il ‘Piano Periferie’?”

Tante sono le domande e le perplessità rispetto a tale realizzazione contro il parere di tutti. Se proprio bisogna intervenire su piazza Risorgimento, si prendesse in considerazione il progetto TiBe degli architetti Carbone e Chiariotti che è stato presentato ed è sostenuto da diverse forze politiche. Ed infine, visto che si tratta di un’area strategica dell’identità visiva della città, sarebbe ancora meglio avviare una vera campagna di progettazione partecipata, perché questi fondi non vengano sprecati nell’ennesimo mega-parcheggio che poi resta inutilizzato ed in stato di abbandono".