Covid: positivi il sindaco Mastella e sua moglie Sandra Il primo cittadino: "Continueremo a lavorare da casa"

Il sindaco Mastella e la moglie, la senatrice Sandra Lonardo, sono positivi al coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino su Facebook: "Il covid ha preso me e sandra . Continuiamo il nostro lavoro da casa . Mi spiace non poter partecipare ad alcune manifestazioni . Chiedo scusa ".

Il primo cittadino di Benevento infatti avrebbe dovuto partecipare a diversi eventi, in primis l'arrivo del vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola.