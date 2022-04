"C'è condivisione per realizzare l'hub del vino. Bene, si acceleri" Maglione (M5S): "Ci sono risorse Pnrr, ma i tempi stringono: subito i progetti"

«Constatare una unanime condivisione sulla realizzazione di un hub del vino, e più in generale di una struttura di interscambio merci a disposizione del settore agricolo, da parte delle istituzioni e degli organismi associativi del comparto è un elemento positivo, ma ora occorre velocizzare i processi. Auspico che quanto prima si arrivi a una riconvocazione del tavolo di concertazione, così come deciso nell’ultima riunione», così il deputato M5S Pasquale Maglione interviene in una nota.

«Ora che è stata acclarata a più riprese la bontà dell’opera per il territorio - prosegue il deputato - è necessario procedere alla definizione di una progettualità. Ricordo che tra i fondi del PNRR allocati dal Ministero dell’Agricoltura, esistono delle risorse specificamente dedicate allo sviluppo della logistica per il settore, per una dotazione complessiva di 800 milioni di euro. I tempi però stringono e quindi dalla fase interlocutoria bisogna avviarsi velocemente a quella della definizione di una progettualità, anche in virtù delle scadenze collegate all’utilizzo delle risorse del PNRR, qualora queste si rendessero necessarie. Si vada quindi avanti sinergicamente, nel solo interesse del territorio», aggiunge nelle conclusioni Maglione.