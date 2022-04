Verde pubblico, Puzio: "Rosa si impegna? ma risultati non arrivano" Nuova replica dopo la risposta dell'assessore all'Ambiente

Non si è fatta attendere la replica di Antonio Puzio, segretario provinciale di Centro Democratico all'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa. Al centro del dibattito ancora il verde cittadino, argomento già al centro di un precedente intervento. Ed oggi l'esponente dei centristi torna sulla questione e commenta: “Se volessi scattare fotografie ogni volta che incontro disordine e incuria passeggiando in tutte le vie della città, non avrei da presentare qualche scatto, ma diversi album fotografici. Sono tantissimi, infatti, gli angoli centralissimi di Benevento lasciati all’incuria più totale. Non serve prendere a esempio Kensington: qui si sta parlando di pure e semplici pulizia e manutenzione ordinarie delle aree verdi. Nessuno disconosce l’impegno dell’assessore nello svolgere le sue mansioni, tuttavia non se ne vedono, ahimè, i risultati. Se una squadra si impegna e perde, ciò che si guarda è comunque il risultato”.

Ed ancora, il segretario provinciale di Centro democratico aggiunge: “Mi rende felice leggere che l’intervento era stata programmato, guarda caso, per la giornata odierna, neanche 24 ore dopo l’uscita della mia prima nota. Magari fosse possibile risolvere così anche per l'opportunità persa relativa ad alcune misure del Pnrr, in quanto, come al solito – sostiene Puzio - si gestisce il tutto senza un piano strategico. In ogni caso, auguro un buon lavoro all’amico Assessore Alessandro Rosa”.