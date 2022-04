Alla sagra sannita si beve spumante veneto. Ma perché? L'esigenza di tutelare e valorizzare i prodotti tipici del Sannio e qualche leggerezza

Il manifesto è di quelli che fa provincia: che mette di buonumore e che apre all'appetito. E buonumore e appetito, si sa, sono ingrediente principale delle sagre paesane ancor più dell'ingrediente principale.

Eppure oltre ai caratteri e al colori splendidamente retrò, in quel manifesto c'è qualcosa che stona nettamente. E' possibile che in una sagra o evento simile, e dunque qualcosa che è essenzialmente iper-local, accompagni il prodotto protagonista principale (e ovviamente locale), abbinandovi un vino veneto? Ebbene sì: sul manifesto dell'evento, ormai passato, l'abbinamento proposto è “prodotto tipico x cucinato alla maniera y più Prosecco di Valdobbiadene”.



Valdobbiadene è, notoriamente, una cittadina del veneto famosa per il vino spumante, appunto il prosecco di Valdobbiadene.

Un vino naturalmente ottimo, che non ha bisogno di presentazioni...prodotto in un posto a quasi 800 chilometri di distanza da Benevento.

In un momento in cui il Sannio sta lavorando, anche duramente, per la narrazione e la riconoscibilità dei suoi (ottimi) vini (si pensi all'eccelso lavoro svolto fin qui dal consorzio Sannio Dop) forse sarebbe opportuno per associazioni e per chi si occupa dell'organizzazione di eventi “local” ponderare al meglio determinate scelte. Tantopiù che se proprio si volevano le bollicine, nel Sannio viene prodotta un'ottima falanghina spumantizzata.



Insomma, quando si discute nei convegni di “far rete”, “unire le forze”, “lavorare gomito a gomito per il territorio”, il campo pratico di applicazione diventa proprio questo: evitare quelle che sono leggerezze, perché di leggerezza probabilmente si tratta, e declinare l'immenso lavoro che si svolge per il territorio tra mille sacrifici e senza tornaconti facendo andare ogni tassello al posto giusto.

Fondamentale perciò è il ruolo di tutti, dalle amministrazioni ovviamente alle associazioni.

Esistono storie di cantine e vini incredibili nel Sannio, che vanno raccontate, che vanno portate all'attenzione di tutti, e che hanno bisogno di ogni occasione utile per essere narrate, per dar forza alla loro voce: molto più di Valdobbiadene, con ogni rispetto.

Insomma, dal bianco alle bollicine: se c'è da bindare, si brindi sannita.