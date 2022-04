Pnrr, i progetti approvati e quelli presentati Ecco gli interventi per cambiare il volto di Benevento

La riqualificazione cittadina attraverso i progetti messi in campo grazie al Pnrr. E' quanto promette la dettagliata relazione presentata questa mattina in consiglio comunale.

Ad oggi, i progetti già finanziati che riguardano direttamente la città di Benevento sono 3, per un investimento previsto di oltre 50 milioni di euro.

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di via Cosimo Nuzzolo in Benevento: Messa in sicurezza sismica, riqualificazione funzionale, miglioramento energetico e valorizzazione degli spazi pubblici pertinenziali. La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è pari a circa 14’000 mq, di cui circa 2'100 mq rappresentati dall’ingombro dei quattro edifici che costituiscono il complesso degli immobili residenziali pubblici di via Cosimo Nuzzolo. La zona è situata nella parte nord della città di Benevento, nell’area comunemente indicata come “rione Ferrovia”. Ogni edificio ha 22 appartamenti aventi metratura circa pari a 70 mq, suddivisi su due scale con 11 appartamenti ciascuno. Quindi in totale il progetto prevede la riqualificazione di 88 appartamenti e di tutte le area pertinenziali ad essi. Gli interventi prevedono la messa in sicurezza sismica e miglioramento energetico degli edifici e la riqualificazione del verde pubblico pertinenziale.

Bando: Fondo complementare al PNRR: Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

Ente finanziatore: Regione Campania

Importo: € 10'000’0000.



La Riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili - Galleria Malies” Progetto BENLlab, «Benevento Living Lab» Urban Center di Benevento.

Il progetto intende riqualificare la zona del territorio del Comune di Benevento tra via Torre della Catena, via Porta Rufina e via Gaetano Rummo (per un’area di circa 8’000 mq) ed in particolare gli immobili di proprietà comunale “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili - Galleria Malies”, prevedendo la realizzazione di un Urban Center innovativo, creando uno spazio di incubazione di imprese ed un luogo di partecipazione e incontro attraverso la messa a disposizione e la fruizione di spazi “aperti” che stimolino la conoscenza, il dialogo e lo scambio. É prevista inoltre la realizzazione di 23 alloggi per edilizia residenziale sociale suddivisi tra 6 monolocali, 7 bilocali e 10 trilocali.

Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA)

Ente finanziatore: Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS)

Importo richiesto: € 14’407’687



HUB ferroviario di Benevento: Il progetto prevede la riqualificazione e il rifunzionalizzazione della stazione di Benevento e del piazzale antistante la stessa. In tale contesto è prevista anche la realizzazione di 34 posti letto destinati ad alloggi/foresteria per studenti da realizzarsi al piano primo del fabbricato viaggiatori. Al piano terra è prevista la realizzazione di una sala d’attesa atttrezzata che possa fungere da aula studio e welcome room. Bando: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile. M3C1: investimenti sulla rete ferroviaria

Ente realizzatore: RFI –Rete Ferroviaria Italiana

Importo:€ 27'850’000



Circa venti i progetti presentati e in attesa di valutazione:

Abbattimento degli edifici Torre e Sala e ricostruzione di un unico complesso scolastico;

Ex cementificio Ciotta (contrada Olivola): Rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di un’area confiscata alla camorra, da destinare alla realizzazione di un incubatore di imprese per la creazione di start up dell’innovazione e per la formazione tecnica altamente qualificata.

Progetto per la costruzione di un asilo nido nel quartiere Capodimonte.

Costruzione di una mensa a servizio della scuola Pascoli.

Realizzazione della palestra per la scuola secondaria di I grado G. Moscati.

Isolesmart - Sistema di raccolta differenziata “intelligente” tramite mini isole ecologiche automatiche.

Dal vetro alla sabbia - Casa dell'acqua e mangiaplastica (riduzione volumetrica e valorizzazione del rifiuto vetro, riduzione dei rifiuti in plastica).

Realizzazione di un centro di riuso.

Impianto di teleriscaldamento in Cogenerazione alimentato da biomasse vegetali.

Impianto lavorazione imballaggi multimateriale.

Sistema Ecocentri Comunali.

Dalla TARI alla TARIP – sistema di geolocalizzazione e trasmissione di datidi raccolta e fleet management.

Ripristino funzionale impianto di depurazione area PIP contrada Olivola con installazione di impianto di essicazione dei fanghi.

Parco di Villa dei Papi. L’intervento progettuale, volto al recupero ed alla riqualificazione dell’area denominata “Villa dei Papi”, presentato dall’Ente Provincia di Benevento, con la collaborazione del Comune di Benevento, ha l’obiettivo di completare e perfezionare il rilancio e l’apertura alla fruizione della collettività del parco storico nel quale il castello a quattro torri è incluso, nella sua giusta dimensione di bene culturale in sé e in funzione di promozione dell’educazione e della condivisione della cultura della bellezza e del benessere. Gli interventi progettuali mirano ad elevare gli standard di gestione e manutenzione del parco con utilizzo di specie resilienti ai cambiamenti climatici.