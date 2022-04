Servizio idrico, "proroga a Gesesa lecita e utile" Mastella: stiano sereni i seminatori di odio, normale nell'attesa dell'Eic

"La Legge della Regione Campania n. 15 del 2 dicembre 2015 ha costituito l'Ente Idrico Campano (EIC) quale ente di governo dell’Ambito a cui appartengono i diversi distretti del territorio della Regione ed a cui hanno aderito tutti i Comuni della Regione Campania. Solo a tale Ente, e non certo al Comune di Benevento, spetta il compito di indire le gare per l’affidamento del servizio idrico integrato".

Così in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"L’EIC - prosegue il primo cittadino - non ha fino ad oggi indetto le gare e verosimilmente non potrà farlo entro la fine del mese di giugno per ben note difficoltà.

Dunque, è perfettamente lecito, ai sensi della normativa contenuta nella predetta legge regionale e nel decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, la proroga dell’affidamento a GESESA, società partecipata dal Comune di Benevento, del servizio idrico integrato “nelle more dell’espletamento della nuova gara”.

In tale contesto, evocare presunte responsabilità dei Consiglieri Comunali appare temerario ed ingiusto, poiché il non provvedere determinerebbe l’interruzione di un pubblico servizio.

Siamo i primi ad auspicare la rapida individuazione del gestione unico del servizio idrico integrato da parte dell’EIC, per il bene e nell’interesse del nostro territorio e per non perdere l’epocale opportunità di ricevere finanziamenti milionari per l’efficientamento delle reti idriche.

Questo sarà il nostro agire responsabile contro la demagogia di pochi in cerca di visibilità.

L’acqua è, e sempre resterà, un bene pubblico che tuteleremo nel migliore dei modi, ma la gestione della stessa, ai fini della distribuzione e della depurazione, è cosa diversa ed è competenza di soggetti specializzati.

Stiano sereni i seminatori di odio: il referendum del 2011 sull’acqua è pianamente rispettato. Siamo ben consapevoli, citando Papa Francesco, che “l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale” (Laudato si’, n. 30), così come ricordato di recente dai Vescovi del nostro territorio. È proprio ciò di cui siamo convinti e combatteremo sempre in tal senso affinché la risorsa idrica venga gestita nel migliore dei modi, con la costante presenza e controllo della parte pubblica (Comuni interessati, tra cui il Comune di Benevento) e degli organismi preposti statali (ARERA - l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che è un'autorità amministrativa indipendente della Repubblica Italiana) e regionali (EIC - l’Ente Idriico Campano che è il soggetto di governo dell’ambito unico regionale), e non manchi mai a nessun cittadino, oggi e sempre".