Pnrr, Paolucci: programmazione lacunosa. L'opposizione si fa con le proposte Il coordinatore regionale aree interne Fdi Campania: ne va del futuro della città

"La programmazione del Pnrr comunale è lacunosa sotto il profilo della funzione strategica che si dovrebbe dare alla città". Così Federico Paolucci, coordinatore regionale aree interne Fdi Campania. "Una riedizione di interventi già programmati che per lo più riguardano edilizia scolastica e rifiuti. Ordinaria amministrazione, insomma.

In questo contesto assistiamo ad un atteggiamento latente della opposizione che non riesce a dare il suo contributo propositivo, ma - benché una e trina - pilatescamente se ne lava le mani. Insomma, se Sparta piange, Atene non ride...

Intanto, la montagna ha partorito il topolino e stiamo perdendo ogni occasione di rilancio perché in questo modo non avremo una nuova centralità della città rispetto alla provincia e all'asse centromeridionale. Abbiamo perso un'ottima occasione per recuperare aree abbandonate e risorse per unire riqualificazione urbana (penso all'area dei rione ferrovia, soprattutto), agroalimentari mentre e polo fieristico...

Certo ci sarebbe tanto da fare. Ma questa mia almeno è una proposta. L'opposizione su queste e su altre cose si fa con le proposte. Perché ne va del futuro della città. Mastella o non Mastella, poco importa".