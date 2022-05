Centro democratico, Tiziana Orlacchio nuova coordinatrice cittadina "Sono orgogliosa di questa nomina"

E' Tiziana Orlacchio la nuova coordinatrice cittadina di Centro democratico. "Antonio Puzio, segretario provinciale di Centro Democratico a Benevento, in accordo con il segretario nazionale Margherita Rebuffoni ed il coordinatore regionale Raimondo Pasquino - si legge in una nota del partito - danno il benvenuto al nuovo membro Tiziana Orlacchio, affidandole il coordinamento cittadino del Centro Democratico. Laureata in Giurisprudenza, la Orlacchio è molto attiva nella nostra città. Ha di recente preso parte ad un’associazione di non vedenti e dedica il tempo che le resta dalla famiglia a cause benefiche. La passione per Benevento la celebra anche sugli spalti".

"Sono orgogliosa di ricoprire questa importante nomina - dichiara Orlacchio - che porterò avanti con impegno e dedizione”.

“Siamo certi che il lavoro di Tiziana Orlacchio, che vive con amore in questa città, sarà proficuo”, il commento di Antonio Puzio che evidenzia: "Tutto il partito da il Benvenuto a Tiziana Orlacchio, auguradole buon lavoro".