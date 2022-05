Fondovalle, Maglione: "Bene coinvolgimento di Mortaruolo" Il deputato Cinque Stelle: si prosegua per il territorio

«E’ un’ottima notizia che anche il consigliere Mino Mortaruolo abbia voluto aderire al percorso che ho avviato insieme al Presidente della Commissione Speciale Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano, per una convocazione ad hoc sulla vicenda della Fondovalle Vitulanese. L’arteria costituisce un asset strategico per lo sviluppo del territorio e quindi è fondamentale che sia coerente con lo stesso. Orientamento che, come auspicavo, sta diventando una consapevolezza diffusa e su cui è necessario, ripeto, trovare sintesi politica», così interviene in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Ci tengo a ribadire - prosegue il deputato - il principio che ci ispira in questa battaglia: l’assoluta necessità dell’opera in armonia con le specificità e le esigenze del territorio e dei cittadini che hanno deciso di investirvi, promuovendone le eccellenze e le potenzialità. A queste persone va data una risposta razionale e sostenibile e quindi ben venga l’adesione del consigliere Mortaruolo al percorso di confronto già avviato. La Fondovalle Vitulanese non deve essere terreno di scontro - aggiunge Maglione nelle conclusioni - ma il campo di gioco di una dialettica politica utile solo a definire soluzioni, in funzione del territorio».