Forza Italia: Cutillo nominato coordinatore Valle Telesina Rubano: "Prosegue radicamento del partito in provincia di Benevento"

Il medico Paolo Cutillo è stato nominato Coordinatore della Valle Vitulanese. Cutillo, giovane esponente politico di Torrecuso, aveva aderito a Forza Italia un mese fa.

“Ho conferito a Paolo Cutillo, l’incarico di Coordinatore della Valle Vitulanese di Forza Italia, in risposta al radicamento del nostro movimento nella provincia di Benevento. Infatti, siamo proattivi a riportare il dibattito politico e la militanza tra la cittadinanza. Desideriamo dare il nostro contributo per chiedere ai rappresentanti istituzionali di Forza Italia di dedicare impegno concreto ai problemi della cittadinanza sannita. Sono convinto che l’amico Paolo Cutillo saprà svolgere questo nuovo impegno con responsabilità e dedizione.” - Così il Vice Coordinatore regionale della Campania e Commissario provinciale di Benevento, Francesco Maria Rubano.

“L’impegno per la valle Vitulanese, area del Sannio strategica e ricca di potenzialità, è un dovere, oltre che una passione. Forza Italia è già al lavoro per valorizzarla attraverso le azioni messe in campo dalla delegazione di partito in seno al Governo Draghi. L’opportunità del PNRR e i fondi collegati testimoniano l’impronta significativa di Forza Italia in questo senso. Ringrazio il Commissario provinciale, Francesco Maria Rubano, per la fiducia conferitami, sicuro di costruire insieme un nuovo percorso politico virtuoso per il territorio del Sannio. L’aumento delle adesioni e gli apprezzamenti provenienti dalla cittadinanza sono un attestato di stima e motivo di orgoglio per tutti noi” -. Queste le parole del neo Coordinatore della Valle Vitulanese, Paolo Cutillo.