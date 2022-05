Antonio Capuano Vicepresidente dell'Unione Province Campania Il consigliere provinciale eletto al termine del direttivo regionale

Il Consigliere Provinciale di Benevento Antonio Capuano è stato eletto Vicepresidente dell’Unione delle Province della Campania al termine del Direttivo Regionale UPI Campania convocato dal Presidente Michele Strianese presso la sede della Provincia di Salerno di cui lo stesso Strianese è Presidente.

Alla riunione del Direttivo Regionale ha partecipato anche il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi.

Il Direttivo, che è costituito da 10 membri, e cioè i 4 Presidenti di Provincia della Campania, 2 consiglieri provinciali di Salerno e di Caserta ed 1 di Avellino e di Benevento, ha provveduto anche ad eleggere Vicepresidente il Consigliere provinciale di Avellino Girolamo Giaquinto, a nominare Direttore Generale di UPI Campania il dirigente della Provincia di Salerno, Alfonso Ferraioli, e ad approvare i rendiconti gestionali degli anni 2017/2020, nonché ad esaminare e dibattere lo stato delle proposte di riforma del Testo unico degli Enti locali in discussione in Parlamento.

Il Presidente della Provincia Lombardi ha dichiarato la propria soddisfazione per l’elezione del Consigliere Capuano a Vice Presidente dell’Upi a conferma, ha dichiarato, dell’incisività dell’azione politica e di rappresentanza esercitata dalla Provincia sannita a difesa del territorio nelle sedi istituzionali regionali e nazionali.

Il neo Vice Presidente dell’UPI Campania, Capuano, nel ringraziare vivamente il Direttivo per la fiducia accordatagli, ha assicurato il suo massimo impegno in tutte le sedi per portare avanti i programmi di riforma istituzionale in atto e per valorizzare nel dibattito e nel confronto con gli altri Soggetti le istanze delle aree interne campane.

