San Pio: nuovo decesso nei reparti covid Perde la vita una donna di Grottaminarda. Due nuovi ricoveri in 24 ore

Nuovo decesso al San Pio tra i reparti covid: a perdere la vita una donna di 91 anni proveniente da Grottaminarda.

Due i nuovi ricoveri nelle ultime ventiquattro ore, con il numero dei degenti nel padiglione Santa Teresa, dedicato alla cura del covid, che scende da 25 a 22 per effetto di 4 dimissioni, del decesso della donna di Grottaminarda e come detto, di due nuovi ricoveri.

La situazione ora vede vuote le terapie intensive: sia l'ordinaria che quella neonatale. 9 i pazienti in Pneumologia/subintensiva, 12 i pazienti ricoverati a malattie infettive e un paziente in area covid del pronto soccorso.