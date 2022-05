Contratto di Sviluppo Istituzonale: Carfagna rassicura Lombardi La ministra ha garantito l'attenzione istituzionale sull'istanza della Provincia

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, intervenendo al III Forum delle Aree interne presso il Centro “La Pace”, ha sottolineato alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, relatrice sul tema “Aree interne, investimento per la crescita del Paese”, il rilievo programmatico ed istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) che coinvolge tutti i 78 Comuni del Sannio e che sta per essere presentato ufficialmente dalla Rocca dei Rettori dopo due anni di lavoro iniziati già con la Presidenza di Antonio Di Maria.

Lombardi ha auspicato che il CIS del Sannio sia accolto favorevolmente dal Ministero per la Coesione territoriale sia perché frutto di una cocertazione sociale ed istituzionale che ha coinvolto Soggetti istituzionali e portatori di interessi legittimi, sia per le linee strategiche d’insieme individuate per la rinascita del territorio sannita.

La Ministra, dal Tavolo di Presidenza accanto all’Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca promotore del Forum delle Aree interne, rispondendo alla sollecitazione di Lombardi, ha riconosciuto l’importanza ed il rilievo del Contratto Istituzionale, uno strumento d’intervento rivalutato dal Governo Draghi, ed ha assicurato che la sollecitazione della Provincia di Benevento sarà tenuta nella dovuta attenzione.