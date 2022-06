Auto incendiata alla presidente del Consiglio comunale, solidarietà di Lonardo La senatrice sannitA: "Episodio non tollerabile. Sicura nell'operato delle forze dell'ordine

“Quanto accaduto nella notte del 10 giugno, ai danni del Presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, Maria Venditti, è di una gravità inaudita e merita una condanna categorica". così in una nota la senatrice Sandra Lonardo che rimarca: "Episodi come questo non fanno parte della tradizione e della cultura democratica del nostro territorio e non sono tollerabili in un Paese civile. Si tratta di un atto vile, grave ed inquietante ai danni di un amministratore che sta svolgendo con coscienza e rettitudine il suo mandato politico. Qualsiasi ragione di dissenso non può mai essere espresso con la violenza. Sono sicura che le forze dell’ordine, nelle quali riponiamo massima fiducia, sono al lavoro per individuare i responsabili. Esprimo a Maria Venditti piena solidarietà e l’invito a proseguire nell’impegno fino ad ora prestato senza farsi intimidire da gesti che non sono certo degni di una società civile”.