Elezioni Comunali 2022. Buonalbergo: Gambarota è sindaco Partita tirata nel centro sannita

Ufficiale a Buonalbergo la vittoria di Michele Gambarota.

La partita nel centro sannita al confine con l'Iripinia è stata tirata: Gambarota, alla guida della lista “Uniti per Buonalbergo” ottiene 425 voti e il 37,7 per cento di consensi.

Lo sfidante Cosimo Festa, alla guida della lista “Per Buonalbergo”, ottiene 355 voti e 31,5 per cento.

Di poco sotto l'altro sfidante Eugenio Fiorino con la lista “Scelgo il Futuro”, che ottiene 348 voti e il 30,8 per cento dei consensi.