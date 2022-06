Elezioni Comunali 2022. A Limatola netta conferma per Parisi Il sindaco uscente vince col 72 per cento

A Limatola netta l'affermazione del sindaco uscente e presidente di Noi di Centro, Domenico Parisi, alla guida della lista “Limatola 5 Parisi Sindaco”: 2058 i voti incassati per il 72,46 per cento.

Dietro lo sfidante, Massimiliano Marotta, che con la lista “A Limatola per Massimiliano Marotta Sindaco” ottiene 782 voti, per il 27,54 per cento.