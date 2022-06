Elezioni Comunali 2022. Molinara: Addabbo vince e ottiene il terzo mandato Buona la performance del sindaco uscente con la sua civica Agorà

Netta l'affermazione anche per il sindaco uscente di Molinara, Giuseppe Addabbo, che si guadagna il terzo mandato grazie all'ottimo risultato della sua civica, Agorà.

713 i voti ottenuti per un totale del 67 per cento.

Lo sfidante Rocco Cirocco di Alternativa Civica si ferma al 33 per cento, con 352 voti.