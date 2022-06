Elezioni Comunali 2022. A San Bartolomeo conferma per Agostinelli Col 98,7 per cento dei consensi. L'altra lista serviva a neutralizzare la questione quorum

E non era minimamente in discussione a San Bartolomeo in Galdo la rielezione di Carmine Agostinelli, sindaco uscente e segretario del partito mastelliano di Noi di Centro, che si è ripresentato con la lista San Bartolomeo 2.0 si continua.

Bottino pieno, con 2422 voti e il 98,62 per cento di consenso. Lo sfidante, Michele Circelli, ha racimolato 34 voti ma era una lista, la sua, che aveva l'evidente scopo di aggirare il problema del quorum che si sarebbe presentato qualora Agostinelli fosse sceso in campo da solo.

Scelta evidentemente fruttuosa, visto che alle urne c'è andato solo il 38,5 per cento degli aventi diritto.