Noi di Centro: "Con Mastella ottimi risultati alle ultime amministrative" "Prosegue radicamento del partito: bene a Mercato San Severino, Acerra e Somma"

Esulta Noi Di Centro per i risultati ottenuti in Campania: "Sotto la guida autorevole del Segretario Nazionale Clemente Mastella, continua il radicamento territoriale di Noi di Centro in Regione Campania. Senza calcolare lo straordinario risultato a #Benevento, con 8 Comuni su 11 conquistati o confermati, ed il notevole numero di amministratori eletti nel #casertano, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti rilevano i risultati a #MercatoSanSeverino, dove la presidente provinciale di Noi di Centro Salerno ha ottenuto 796 preferenze personali risultando la seconda più votata in assoluto, ad #Acerra con l'ottima affermazione della lista Acerra al Centro (1.155 voti) e del capolista responsabile cittadino di Noi Di Centro, Giulio Stompanato, che con 876 voti è risultato il secondo più votato dopo il sindaco uscente; ancora a #SommaVesuviana, la lista Somma al Centro (5,13%) elegge il consigliere Coppola (550 voti). Saremo determinanti per i ballottaggi a #Capua e #Pozzuoli il prossimo 26 giugno"